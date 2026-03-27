Kent merkezi ve çevresinde lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Öte yandan, Hakkari’nin 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde de kar yağışı etkisini artırdı. Köyün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Köylüler, küreklerle kar temizliği yaparak ahırlara ulaşım sağlamaya çalıştı. Van-Hakkari kara yolunda ise kar yağışı nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda kaldı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.