Van Devlet Tiyatrosu’nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın finalinde 14 öğrenci yeteneklerini sergiledi.

Çok sayıda vatandaşın izlediği yarışmanın jüriliğini Serkan Karakurt, Levent Rızvanoğlu, Erdem Çurku, Fatih Karakurt, İhsan Ekin ve Emrah Değer yaptı. Yarışmada seslendirdiği ‘Bugün Bayram Günü Derler’ adlı türküsüyle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yağmur Saygın birinci olurken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden Savaş Durmuş ‘Devo Devo’ adlı Kürtçe şarkısıyla ikinci, Van Anadolu Lisesi öğrencilerinden Havva Yiğit ise ‘Hey Gidi Karadeniz’ adlı şarkıyla üçüncü oldu.

Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altının verildiği yarışma sonunda konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 28 okulda 150 öğrencinin yarıştığı yarışma sonunda 14 öğrencinin finale kaldığını söyledi.

Bu tür organizasyonların başından sonuna kadar büyük emek istediğini vurgulayan Aydın, “Bu organizasyonun nedeni hem öğrencilerin kendilerinde bir fırsat bulmaları, yeteneklerini göstermeleri hem de aileleriyle, öğretmenleriyle İpekyolu’ndaki hemşehrilerimizle güzel bir aktivite yapmaktı.

Burada birinci, ikinci ve üçüncü olanlara teşekkür ediyorum ama burada 14 tane öğrencimiz de üstün performanslarıyla Türkiye’de belki geleceğin sanatçıları olarak burada kendilerini gösterdiler.

Ben tüm öğrencilerin gelecekte çok başarılı olacaklarına inanıyor, hepsini tebrik ediyorum” dedi.

İpekyolu Belediyesinin gerek kültürel gerekse sosyal alanda yaptığı aktivitelerle öncü bir belediye olduğuna dikkat çeken Aydın, “Geçen sene öğretmenler arası bir ses yarışması yaptık.

Bu sene liseler arası ses yarışmamız oldu. Belki önümüzdeki sezonda çocuklar arası bir ses yarışması yaparız. Bunun yanında kültürel ve sosyal aktivitelerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Gerek doğa gezilerimiz gerek konserlerimiz gerek sergilerimiz ve gerekse sportif faaliyetlerde çok aktivitelerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde çocuk spor merkezimizi açıyoruz.

Geçen gün kadın spor merkezimizin dördüncüsünü açtık ve 20 bin kadına ulaşmışız. 20 bin kadınımız, belediyemizin spor etkinlik merkezlerinden yaralanmış. Önümüzdeki dönemlerde sürpriz aktivitelerimiz olacak. Kısacası belediyemiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İnsanlara dokunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Saygın ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.iha