Millet bilinci ve Anadolu’nun zengin kültürünü tüm renkleriyle gelecek yüzyıllara taşımak isteyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınlarından olan Kürt edebiyatının 3 nadide eserini envanterine kattı.

Daha öncede 27 eserin basımını gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, son olarak Ahmed-i Hani'nin "Mem-u Zin", Ahmed-i Ceziri'nin "Divan” ve Faki-yi Teyran'ın "Divan" eserlerinin basımını gerçekleştirerek basımı yapılan kitap sayısını 30’a çıkarttı.

Kitaplar Kürtçe ve Türkçe olarak 2 dilde okuma imkânı sunarken, yazarların ilmini, irfanını, hoşgörüsü ve edebi derinliğini her sayfasında okurlarıyla buluşturuyor.

Kitap serisine sahip olmak isteyen vatandaşların Türkiye'nin dört bir yanındaki kütüphanelerde rahatlıkla ulaşabileceği bildirildi.