EPDK tarafından yayımlanan son verilere göre 2024 yılı Ağustos ayı doğal gaz satışlarının iller bazında şirketlere ve sektörlere göre ayrıntılı dağılımı da açıklandı.

Doğal gaz tüketim verileri açıklanan Van’a ait verilerde şunlar yer alıyor;

AKSA Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş ‘Dağıtım Lisansı’ üzerinden; dönüşüm ve çevrim sektöründe 634 bin 21,08 Standart metreküp (Sm3) doğal gaz kullanılırken, aynı lisans üzerinden sanayi sektöründe 64 bin 870,31 Sm3 doğal gaz kullanıldığı belirtildi.

Van’da Ağustos 2024’te 1 milyon 149 bin 357,47 Sm3 doğal gaz hizmet sektöründe kullanıldı. Konutlarda toplam 2 milyon 892 bin 849,95 Sm3 doğal gaz kullanımı gerçekleşirken, diğer alanlarda kullanılan doğal gaz miktarı 47 bin 357,20 Sm3 oldu. Toplam kullanılan doğal gaz miktarı ise 4 milyon 788 bin 456,02 Sm3 olarak kayıtlara geçti.

Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş ‘Toptan Satış Lisansı’ üzerinden yapılan doğal gaz satışı sadece sanayi sektörü olurken, toplam kullanılan miktar ise 49 bin 946,09 Sm3 oldu.

Çekici Gaz ve Yangın Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş ‘Sıkıştırılmış Doğalgaz Lisansı’ üzerinden yapılan doğal gaz satışı toplamda 219 bin 62,02 Sm3 oldu. Bu oranın 5 bin 802,20 Sm3 kullanımı hizmet sektöründe gerçekleşirken, 213 bin 260,00 Sm3 kullanım ise sanayi sektöründe gerçekleşti.

Yılmazlar Sınai ve Tıbbi Gazlar Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ‘Sıkıştırılmış Doğalgaz Lisansı’ üzerinden yapılan doğal gaz satışı toplamda 235 bin 588,55 Sm3 olarak gerçekleşti. Bu oranın 113 bin 687,10 Sm3 kullanımı sanayi sektöründe olurken, 121 bin 901,45 Sm3’ü ise hizmet sektöründe gerçekleşti.

Van’da Ağustos 2024 döneminde kullanılan toplam doğal gaz miktarı ise 5 milyon 293 bin 52,86 Sm3 olarak EPDK kayıtlarında yer aldı.