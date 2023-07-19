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Yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde saat 16.10'da meydana geldi. Apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler yükselmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.İHA