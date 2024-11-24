6 Şubat'ta meydana gelen ve 45 binden insanın yaşamını yitirdiği deprem sonrası Van'a yerleşen depremzede ailenin 16 yaşındaki kızı Hilal Büyüksaraç'tan 3 gündür haber alınamıyor. En son cuma günü öğlen saatlerinde Selahattin Eyyubi Lisesi'nde görülen ve akabinde sırra kalem basan Hilal Büyüksaraç için ailesi yardım çağrısında bulundu.

ACILI ANNE YETKİLİLERE SESLENDİ

WanHaber'in ulaştığı Hilal'in annesi Şule Büyüksaraç depremzede olduklarını ve 4 ay önce Van'a yerleştiklerini aktardı. Van'da kimseyi tanımadıklarını ve kızının gidebileceği bir yeri olmadığını söyleyen acılı anne, tüm Van halkından yardım istedi. Kızının başına bir şey gelmeden sağ salim bulunmasını isteyen Şule Büyüksaraç, yetkililere seslendi.

Kızının fotoğrafıyla birlikte Van'da kapı kapı dolaştığını belirten Şule Büyüksaraç, kızının en son Sanat Sokağı ve İran Çarşısı civarında görüldüğü yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirtti. Polis ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına katılan Şule Büyüksaraç, kızı Hilal'in tez zamanda bulunması için arama çalışmalarının genişletilmesini istedi.