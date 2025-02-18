Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 4 kişiyi suç üstü yakaladı.
Olay yerinde, 2 detektör, 2 eldiven, 2 kriko, 2 kırıcı çivi, balyoz, kazma, kürek, ucu sivri delici demir, manivela demiri, 6 metre halat, kafa lambası, çekiç, pense, tornavida, demir kanca ve sırt çantası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA