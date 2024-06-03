TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin en fazla olduğu iller arası da Van da yer aldı.

TÜİK verilerinde; 2023 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 815 bin 479 vatandaşın okuma yazma bilmediği bildirildi.

TÜİK’in 2023 yılı ulusal eğitim istatistik verilerinde yer alan verilere göre 219 bin 667 kişi ile İstanbul, Türkiye’de en fazla okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip birinci il olurken, Bayburt 2 bin 529 kişi ile en az okuma yazma bilmeyen vatandaşa sahip il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yayınladığı 2023 yılı ulusal eğitim istatistiklerine göre Türkiye’de en fazla okuma yazma bilmeyen nüfusa sahip il 219 bin 667 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul’u sırasıyla 109 bin 31 kişi ile Şanlıurfa, 80 bin 427 kişi ile Diyarbakır, 79 bin 434 kişi ile Ankara, 58 bin 236 kişi ile Adana, 53 bin 300 kişi ile Gaziantep, 47 bin 885 kişi ile Mardin ve 46 bin 900 kişi ile Van takip etti.

2022 yılında Van’da okuma yazma bilmeyen vatandaş sayısı 47 bin 797 kişi olarak kayıtlarda yer alırken bu durum 2023 yılında yüzde 1.8 azalış göstererek 46 bin 900’e düştü.

Van’da okuma yazma bilmeyenler arasında 6 bin 912 kişi erkek olarak bildirilirken, okuma yazma bilmeyen 39 bin 988 kişi ise kadın olarak açıklandı. 2022 yılında Van’da okuma yazma bilmeyen vatandaşlardan 6 bin 840’ı erkek olurken, 40 bin 957’si ise kadın olarak verilerde yer almıştı.

2023 yılında Van’da okuma yazma bilmeyen kadınların sayısı yüzde 2,3 azalırken, Van’da yaşayan ve okuma yazma bilmeyen erkek sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1 artış gösterdi.