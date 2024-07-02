İpekyolu Belediyesi önünde devam eden eylemi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Mehmet Yeşilyurt ziyaret ederek destek verdi.

Burada açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, “Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyelerinde haksız, hukuksuz işten çıkarmalara ve keyfi olarak yapılan sürgün ve baskılara karşı başlattığımız haklı eylemimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçilere; “Sizler burada var oldukça biz varız, buradayız ve yanınızdayız” diye seslenen Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, “Asla vazgeçmeyeceğiz. Eylemimizi, arkadaşlarımız işe geri alınıncaya, baskı ve sürgünlere son verilinceye kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinden bugüne, son 3 ay içerisinde, Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerinde çalışan 800 civarında arkadaşımızın sözde gerekçelerle işine son verilerek ocakları söndürüldü. Aileleriyle birlikte 2 bin 500 insanımız mağdur edildi. Bununla da yetinilmedi; iş kanununa aykırı olarak Vaski’de 2 bayan arkadaşımız arıtma tesisine, itfaiye çalışanları hayvan barınağına görevlendirildi. Şube disiplin kurulu başkanımız Erciş’e sürgün edildi. Yarın, kaç emekçinin daha görev yeri keyfi olarak değiştirilecek bilinmiyor.” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

“İşyerlerinde huzur kalmadı, işçi-memur tedirginlik içerisinde” diyen Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, “Mazlum ve mağdur işçilerin sahibi önce yüce Allah sonra da Hak-İş/Hizmet-İş Sendikasıdır” dedi.

Ersoy, sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Tüm hukuki ve yasal yolları kullanacak, işimizi geri alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz direneceğiz, direne direne kazanacağız.”

İşçiler ise sloganlar atarak seslerinin duyulmasını ve işe geri alınmalarını talep etti.