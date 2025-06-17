Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2025 yılı Mayıs ayına ait istihdam raporunu kamuoyu ile paylaştığı rapora göre Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde 177 bin 637 kişi işe yerleştirildi. Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin 104 bin 916’sı erkek, 72 bin 721’i ise kadın oldu.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Van’da ise 863 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildi. Van’da bu dönemde işe yerleştirilen kişiler arasında kadın ve erkek dağılımına dair bilgi verilmedi.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye genelinde, İŞKUR aracılığıyla Türkiye genelinde 614 bin 586 kişi işe yerleştirilirken, aynı dönemde Van’da ise toplam 3 bin 622 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmiş oldu.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Doğu Anadolu Bölgesi'nde İŞKUR aracılığıyla en fazla işe yerleştirme yapılan iller Malatya ve Van oldu. Malatya, 750 bin 491 kişilik nüfusuyla 9 bin 451 kişiyi işe yerleştirirken, Van, 1 milyon 118 bin 87 kişilik nüfusuyla 3 bin 622 kişiyi işe yerleştirdi.

Malatya'da İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin nüfusa oranı yaklaşık yüzde 1,26 olurken, Van'da bu oran yaklaşık yüzde 0,32 oldu.