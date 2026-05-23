Yaklaşan bayram öncesi Van açık oto pazarında hareketlilik arttı. Bugün sabah saatlerinde açık oto pazarı yolunu tutan vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı. Birçok vatandaşın aracını satmaya getirdiği gözlenirken, alıcıların ise yüksek fiyatlardan şikâyetçi oldukları görüldü.

Van’da açık oto pazarını gezen vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu söylerken, satıcılar ise durgunluktan dem vuruyor.

Ancak ara ara el sıkışılarak anlaşan müşteri ve satıcılar, araç kontrolü için sanayinin yolunu tutuyor.

Araç satıcıları piyasanın durgun olmasına rağmen fiyatların makul olduğunu dile getirse de, alıcılar farklı düşünüyor ve fiyatları yüksek buluyor.

Sabah saatlerinde açık oto pazarında araç bakmaya geldiğini söyleyen bir vatandaş; “Bayram öncesi hareketlilik var ama fiyatlar yüksek gibi. Çok sayıda kişi bütçesine göre araç bakıyor fakat almak için çok düşünüyor.” dedi.

Aracını satmaya getiren bir vatandaş ise; “Yoğun bir araç alımı yok. İnsanlar geliyor, aracı inceliyor, fiyat soruyor ama çoğu kez kararsız kalıyor” diye kaydetti.

Bayram öncesi, özellikle ikinci el araç piyasasında hareketliliğin sürmesi bekleniyor.