Açıklanan rapora göre Türkiye genelinde Ocak 2025’te 107 bin 582 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilirken, Van’da aynı dönemde 582 kişi işe yerleştirildi.

Türkiye İstatistiktik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 1 milyon 118 bin nüfusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin en yoğun nüfuslu ili olan Van’da, Ocak 2025’te İŞKUR aracılığıyla 582 kişi işe yerleştirildi.

Bölgede Ocak 2025’te İŞKUR aracılığı ile Malatya’da bin 603 kişi işe yerleştirilirken, ikinci sırada 822 işe yerleştirme ile Elazığ, üçüncü sırada 622 işe yerleştirme ile Erzurum, dördüncü sırada 615 işe yerleştirme ile Muş yer alırken, Van bölgede beşinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE GENELİ VERİLER

Paylaşılan istihdam raporlarına göre Ocak ayında İŞKUR aracılığıyla 107 bin 582 kişi işe yerleştirildi. Bu verilere göre İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin 71 bin 923’ü (yüzde 66,9) erkek, 35.659’u (yüzde 33,1) kadın olmak üzere toplam 107 bin 582 işe yerleştirildi.

Ocak 2025’te İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 25 bin 533 kişi ile İstanbul olurken, en az işe alımın yapıldığı il ise 3 kişi ile Hakkari oldu.

Ocak 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.

İŞKUR Ocak 2025 döneminde 35 bin 659 kadın, 29 bin 965 genç, 4 bin 430 engelli ve 19 bin 921 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

Ocak 2025’te İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 199 bin 405 olarak kayıtlara geçti.

Açık işlerin yüzde 99,8’i özel sektörden alınan açık işlerden oluşmaktadır. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (75 bin 553 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.