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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Haziran ayında ihracatın %22,4 azalarak 1,4 milyon dolar, ithalatın %7,8 artarak 2,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Bitlis ve Hakkâri'de ihracat azalırken, Muş'ta ise arttı.

Yine Van, Bitlis ve Hakkâri'de ithalat artarken, Muş'ta ise azaldı. Van'da ihracat %22,4 azalarak 1,4 milyon dolar, ithalat %7,8 artarak 2,2 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %32,4 artarak 15,0 milyon dolar, ithalat %13,1 azalarak 26,5 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %63,8 azalarak 0,5 milyon dolar, ithalat %135,1 artarak 0,2 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %51,4 azalarak 5,4 milyon dolar, ithalat %10,9 artarak 9,6 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

TÜİK'in verilerine göre TRB2 bölgesinde yer alan Van, Bitlis ve Hakkâri'de ihracat azalırken, Muş'ta ise arttı. İthalat rakamları Muş'ta azalırken, Van, Bitlis ve Hakkâri'de ise arttı. Van'da Mayıs ayında ihracat %4,0 artarak 2 milyon dolar, ithalat %75,1 artarak 2,7 milyon dolar olurken, Haziran ayında ise, ihracat %22,4 azalarak 1,4 milyon dolar, ithalat %7,8 artarak 2,2 milyon dolar oldu.

Muş'ta Mayıs ayında ihracat %3,0 azalarak 14,9 milyon dolar, ithalat %44,4 azalarak 13,5 milyon dolar olurken, Haziran ayında ise, ihracat %32,4 artarak 15,0 milyon dolar, ithalat %13,1 azalarak 26,5 milyon dolar oldu.

Bitlis'te Mayıs ayında ihracat %44,9 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %81,0 artarak 0,3 milyon dolar olurken, Haziran ayında ise, ihracat %63,8 azalarak 0,5 milyon dolar, ithalat %135,1 artarak 0,2 milyon dolar oldu. Hakkâri'de Mayıs ayında ihracat %7,4 artarak 8 milyon dolar, ithalat %4,9 azalarak 8 milyon dolar olurken, Haziran ayında ise, ihracat %51,4 azalarak 5,4 milyon dolar, ithalat %10,9 artarak 9,6 milyon dolar oldu.

HAZİRAN AYINDA İHRACAT %10,5, İTHALAT %17,5 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat %17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat %4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %10,4, İTHALAT %10,9 AZALDI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Haziran ayında %10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan, 19 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan, 19 milyar 846 milyon dolara geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi %10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA %37,3 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan, 5 milyar 160 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Haziran ayında %73,9 iken, 2023 Haziran ayında %80,2'ye yükseldi. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %18,7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde %70,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,8'e geriledi.

HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %95,2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Haziran ayında imalat sanayinin payı %95,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu. Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Haziran ayında ara mallarının payı %71,2, sermaye mallarının payı %14,7 ve tüketim mallarının payı %14,0 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %74,9, sermaye mallarının payı %13,3 ve tüketim mallarının payı %11,7 oldu.

van bölge gazetesi