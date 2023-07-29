Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 400 baz puanın altını gördüğünü bildirdi.

Bakan Şimşek, rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade ederek, Mayıs ayında 700 baz puan olan Türkiye'nin risk priminin 400 puanın altına gerilediğini duyurdu.

Bakan Şimşek'in resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü." Mynet