Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce düzenlenen sergide tutuklu ve hükümlülerin büyük emek ve özverisiyle ortaya çıkan eserlerin tanıtıldığını söyledi.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un asli amacının hükümlülerin ıslahı, topluma yeniden sağlıklı bireyler olarak kazandırılması olduğunu belirten Kara, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığımızca bu amaç doğrultusunda özverili çalışmalar sergilenmektedir. Sadece Adalet Bakanlığımız değil paydaş kurumlarımız da bizlere bu hususta ciddi destek ve katkı sunmaktadır. Yürütülen çalışmalarla hükümlüler, kişisel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamakta ve topluma yeniden döndüklerinde daha sağlam, iradesi güçlü bir birey olarak hayatını idame ettirebilmektedir. Yakın zamanda Van ilimizde gerçekleştirilen bir fuarla hükümlülerimizin neleri başarabildikleri, neleri üretebildikleri ve ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağladıkları açıkça ortaya konulmuştur. Burada sadece ekonomik bir değerden ziyade hükümlümüzün meslek edinmesi, topluma yeniden döndüğünde meslek sahibi olabilmesi devletimizin insanına verdiği önemi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bizler, insan onuruna yaraşır bir ceza infaz rejimi ile baş başayız."

Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının en önemli görevlerinden biri olduğunu dile getiren Kara, "Bugünkü programımız işin sanatsal boyutuna ilişkin. Sanatla uğraşan bir birey, sağlam bir psikolojiye sahip olur. İnsan, doğa ve canlı sevgisi artar. Kendisini suça iten etmenlerden kurtulma noktasında sağlam bir irade ortaya koyar. Adalet Bakanlığı ve paydaş kurumlar olarak tek amacımız hükümlerimizin ceza infaz kurumlarından tahliye oldukları gün itibarıyla toplumla tam bir uyum içinde yaşayabilmeleri, kendilerini suça iten nedenlerden arındırarak faydalı bir birey olarak yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Ne zaman ki cezaevinden tahliye olan bir birey toplumla barışık bir şekilde yaşamaya başlamış ve suça bulaşma iradesini tamamen ortadan kaldırmışsa o zaman amacımız hasıl olmuştur." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kara ve beraberindekiler, sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, cumhuriyet savcıları, ceza infaz kurumu müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.