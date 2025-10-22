Dün kent genelinde etkili olan yağmur, bugün de gece saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.
Bölge genelinde havanın çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Ayrıca rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Meteorolojik tahminlere göre bugün Van'da beklenen hava durumu şu şekilde:
İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Bahçesaray : Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Çatak : Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Erciş : Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Özalp : Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu