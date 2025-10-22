Dün kent genelinde etkili olan yağmur, bugün de gece saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Ayrıca rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre bugün Van'da beklenen hava durumu şu şekilde:

İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Bahçesaray : Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çatak : Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Erciş : Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Özalp : Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu