Van Valiliği himayelerinde, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası, (Van TSO), Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED), ve TURSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu iş birliğiyle, "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" kapsamında düzenlenecek olan "Akdamar Adası Badem Çiçeği Foto Safari' doğa ve fotoğraf tutkunlarını Akdamar'ın eşsiz güzelliklerinde buluşturuyor.

Van Gölü'nün incisi Akdamar Adası, Nisan ayının ortalarında açmaya başlayan badem çiçekleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi Akdamar Kilisesi ile birlikte çiçeklerin zarafeti hem profesyonel hem amatör fotoğrafçılar için eşsiz kareler vadediyor. Yarışma çerçevesinde fotoğraf severler, çektikleri en iyi karelerle yarışmaya katılarak hem Van'ın tanıtımına katkı sağlayacak hem de ödüller kazanma şansı yakalayacak.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren eserler, Van'ın tanıtımı amacıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medya mecralarda yayımlanarak geniş kitlelere ulaşacak. Yarışmada ilk üçe giren fotoğraflar, mansiyon ve sergilime ödülü alan fotoğraflar ile sosyal medya yarışmasında dereceye giren ilk üç eser sahiplerine ödüller verilecek.

"Van'ı keşfet, güzelliği paylaş"

Yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, bu etkinlik ile Van'ın doğal zenginliklerini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçladıklarını belirterek, "Akdamar Adası, ilkbaharda badem çiçekleriyle olağanüstü bir görüntüye bürünüyor. Bu güzelliği belgelemek ve paylaşmak için herkesi bu eşsiz deneyime davet ediyoruz" dedi.

Başvuru şartları ve yarışma takvimiyle ilgili detayların Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün van.ktb.gov.tr resmi Web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer aldığını ifade eden Şahin, " Yapmanız gereken; 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde veya 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Akdamar Adası'nda kurulacak "Foto Safari Kayıt Masalarının" birinde kaydınız yapıp dört gün boyunca çektiğiniz fotoğraflar arasından 5 (beş) tanesini seçip Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne elden (dijital ortamda) veya [email protected] e/posta adresine göndermektir.

Sosyal medya (Instagram) üzerinden yapılan yarışmaya kayıt şartı aranmazken, yarışmaya katılmak için 2025 yılı içerisinde çekilmiş 7 fotoğrafın Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün (@vankulturizm65) ınstagram hesabını etiketlemek, fotoğrafı #baharvandabaşkagüzel ve #üçüncübademçiçeğifestivali Hashtang'leri ile paylaşmak yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.