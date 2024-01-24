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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan aranma kaydı olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan aranma kaydı olan ve toplam 9 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs, ‘Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama’ suçundan aranma kaydı olan ve toplam 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından aranma kaydı olan ve 4 yıl 3 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Konutta veya Eklentilerinde Yağma’ suçundan aranma kaydı olan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan aranma kaydı olan ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Hakaret’ suçundan aranma kaydı olan ve 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçundan aranma kaydı olan ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 39 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.