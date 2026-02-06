Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Kalkandelen Mahallesi’nde icra edilen faaliyette piyasa değeri 400 bin TL olan 200 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler C.Y. (26) ve T.Ü. (37) isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.