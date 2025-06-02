Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamadı, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 270 bin adet makaron, 5 bin 220 paket sigara, bin 251 litre akaryakıt, 50 kilogram açık tütün, 50 adet puro, 33 adet elektronik sigara, 29 kilogram çay, 20 litre etil alkol ele geçirilmiştir.

Gümrük Kaçakçılığı-17

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 778 adet tabanca fişeği, 125 adet 7.62x39 uzun namlulu silah fişeği, 12 adet kartuş, 5 adet silah parçası (şarjör), 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu silah (Ak-47 tüfek) ele geçirilmiştir. TCK - 241 Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 49 olay kapsamında 51 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA