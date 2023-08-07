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Osmanlı Devleti döneminde en parlak devrini yaşamış, günümüzde ise unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sanatları arasında yer alan hat, kaligrafi, ney, ebru, tezhip sanatları Van’da açılan kurslarla yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Geleneksel Türk İslam sanatları Selçuklu ve Osmanlı döneminde zirveye ulaşmışken, günümüzde ise unutulmaya yüz tutuyor. Büyük sabır, çaba ve beceri gerektiren sanat dalları, Van’daki Kadim Geleneksel Sanatlar Derneğinde hayat buluyor.

“11 sanat dalını öğretiyoruz”

Konuya ilişkin konuşan Hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, hat sanatını gelecek nesillere aktarma gayesiyle böylesi bir kurs açtıklarını belirtti. Geleneksel Türk İslam sanatlarının birçok dalını icra ettiklerini ifade eden Koyuncu, “Hüsn-i hat, kaligrafi, tazmin, minyatür, ciltçilik ve ebru gibi 11 sanat dalı burada öğretiliyor.

Temel gayemiz gençlerimize Kur’ani sanatı ulaştırmak ve öğretmektir. Açıldığımız tarihten bugüne hüsn-i hat ile uğraşan yaklaşık 250 öğrencimiz oldu. İcazet alabilecek dereceye gelen kardeşlerimiz var. Sanatımızı icra etmeye devam ediyoruz” dedi.

Van’da ney kursuna yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren ney öğreticisi Adem Tuncil ise, “Enstrümanımızla ilgili uzun zamana dayalı çalışmalar var. Ülkemiz genelinde de büyük bir katılım var. Allah’ın izniyle burada çok iyi öğrenciler yetişecek. İleri seviyede 8 yıllık öğrencilerimiz var. Onlar da gençlik merkezlerinde dersler veriyor. Bazı öğrencilerimiz de dini musiki üst lisansı alarak devam edecektir” diye konuştu.İHA