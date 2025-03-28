Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; Özalp uygulama noktasında şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada; 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: iha