Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan istihbarat çalışmalarında Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda bir araçta yapılan aramada 2 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 400 TL paraya el konulurken, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: iha