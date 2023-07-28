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Wanhaber / Arif Karakaş

Van’da evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar, özellikli hastaların hizmetleri ve evde sağlık hastalarının uzaktan sağlık kurulu işlemleri, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Hizmet kalitesini arttırmak, aksayan yönleri tespit etmek, evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar, özellikli hastaların hizmetleri ve evde sağlık hastalarının uzaktan sağlık kurulu işlemleri gibi konularda istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirilen toplantıya Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlık etti.

Söz konusu Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısına; Müdür Op. Dr. Muhammed Tosun’un yanı sıra Hizmet Başkanları, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, evde sağlık koordinasyon birim sorumluları katıldı.

Toplantıların belli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.