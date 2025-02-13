TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi olarak açıklandı. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'u 623 kişi ile Kocaeli ve 390 kişi ile en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova izledi.

Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan ve Gümüşhane izledi. Diğer yandan yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 olarak gerçekleşti.

VAN’A AİT VERİLER

2024 verileri ışığında 1 milyon 118 bin 87 kişilik Van nüfusunun, 569 bin 252’si erkeklerden, 548 bin 562’si ise kadınlardan oluşuyor. Van’da toplam nüfus içerisinde erkeklerin nüfusa oranı yüzde 50,9 iken, kadınların nüfusa oranının yüzde 49,1 olduğu saptandı.

Yaş ve Cinsiyete Göre Nüfus verileri ışığında Van’da erkek nüfusu 20 bin 690 kişilik farkla, kadın nüfusundan yüzde 0,9 oranında daha fazla oldu. 2023 yılında erkek nüfusu ile kadın nüfusu arasında 22 bin 337 kişilik fark vardı.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi olurken, Van’da kilometrekareye düşen kişi sayısı 60 oldu.

Van, aynı zamanda ülkemiz genelinde kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu iller arasında 28. sırada yer aldı.