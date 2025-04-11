Van'ın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarda, 200'ü aşkın kurum, sivil toplum kuruluşu ve firma stant açtı.

Kongre merkezinin girişinde kuyrukların oluştuğu fuarı dünden bu yana 20 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Stantları gezenler, kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı, iş ve staj başvurusunda bulundu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Van'da güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünden bu yana fuar alanına QR kodla giriş yapan öğrencilerle katılımcı sayısının 20 bini aştığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Fuarımız yoğun katılımla devam ediyor. Gençlerimiz kamu kurum ve kuruluşlarının, iş dünyamızın, özel sektörlerimizin stantlarını ziyaret ediyor, kariyerleriyle ilgili bilgi alıyor. Fuarımız güzel ve verimli geçiyor. Geçen yıl düzenlediğimiz DAKAF'24'e göre daha çok stant açıldı. Bizim için memnuniyet verici durum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Gençlerimizin hayallerine ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. QR kodla giriş yapmayan ziyaretçilerimiz de oluyor. Lise öğrencilerimizi QR kod okutmadan alana alıyoruz. Şu ana kadar 20 binin üzerinde kişi fuarımızı ziyaret etti. Yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz."

"Yoğun ilgiyi görünce çok etkilendim"

DAKAF'25'e katılan Türk Amerikan Akademik Konseyi Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Karakaya ise fuara yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok önemli kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün fuarda stant açtığını dile getiren Karakaya, "Bu yoğunlukta bir katılım beklemiyordum. Yoğun ilgiyi görünce çok etkilendim. Fuarın amacına ulaştığını görüyoruz. Bölgede böyle geniş katılımlı bir fuarın düzenlenmesini önemli buluyorum. Öğrencilere, gençlere büyük fırsatlar sunuluyor. Büyük firmalara ve kurumlar öğrencilerimizin ayağına geldi. Bunda emeği olan herkesi kutluyorum." diye konuştu.

DAKAF'25'e konuşmacı olarak katılan İstanbul Gümrük Müşavirler Derneği Başkan Vekili Nizamettin Ağar da gençlerin fuarda kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladığını ifade etti.

Bu tür organizasyonların üniversitelere ve ülkeye fayda sağladığını anlatan Ağar, "Van YYÜ'nün ev sahipliğinde bölge üniversitelerinin paydaşlığında büyük bir kariyer fuarı düzenleniyor. Birçok firma burada stant açtı. Öğrenciler fuara ilgi gösteriyor. Doğu Anadolu Bölgemiz için çok önemli bir organizasyon. Bu tarz fuarlar daha çok düzenlenmeli." dedi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gülnihal Köroğlu ise DAKAF'25'in Van'da açılmasını faydalı bulduğunu dile getirdi.

Savunma ve havacılık alanlarına ilgi duyduğunu anlatan Köroğlu, "Fuarda sorularımıza cevap bulduk. Üniversitemizin Havacılık Topluluğunun üyesiyim. Türk Hava Kurumu yetkilileriyle görüşme şansımız oldu. Çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmayı düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın standını ziyaret ettim. İş imkanlarını konuştuk. Özel okullarla görüştüm. Çok faydalı oldu. İlimizde böyle kapsamlı bir fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.