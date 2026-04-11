Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde, geleceğin mühendis ve yazılımcı adaylarını belirlemek amacıyla düzenlenen e-sınav süreci Van’da gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı başlayan maraton kapsamında, İpekyolu ve Tuşba Deneyap Atölyeleri için başvuru yapan adaylar sınav merkezlerinde hazır bulundu.

Van genelinde ortaokul ve lise düzeyindeki toplam 3 bin 112 öğrenci, hayallerindeki teknoloji eğitimini alabilmek için bilgisayar başında ter döktü. Sınavın Van ayağındaki en yoğun merkezlerden biri olan Tuşba Gençlik Merkezi'nde adaylar, kendilerine ayrılan sürede soruları yanıtlayarak ilk aşamayı geçmek için çaba sarf etti.

Eğitim süreci iki aşamadan oluşuyor

E-sınav aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, bir sonraki adım olan uygulama sınavına katılmaya hak kazanacak. İki aşamalı seçme sürecinin ardından Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne girmeye hak kazanan öğrenciler; tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri ve yapay zeka gibi 11 farklı başlıkta 36 ay sürecek ücretsiz eğitim programına dahil olacak.