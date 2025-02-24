Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında;

4 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 774 paket kaçak sigara, 101 paket çay ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 261 şahıs yakalanmış, 372 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.