Son günlerde uzun süredir satış yapamadıkları için zor durumda kaldığını belirten bazı besiciler, Van’daki canlı hayvan pazarına hayvanlarını getirerek satış yapmak istemişti. Ancak besiciler, yapılan uyarıyla hayvanlarını geri çekmek zorunda kalmıştı. Sürece ilişkin olarak Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şimşek, Wanhaber’e değerlendirmelerde bulundu.

“PAZARLARIN AÇILMASI BAKANLIK YETKİSİNDE”

Konu hakkında Wanhaber’e konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şimşek, pazarların bakanlık tarafından kapatıldığını ve yerel olarak açılıp açılmaması konusunda şu anda bir yetkileri bulunmadığını belirtti. Müdür Şimşek, hastalığın büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte kısa süre içinde hayvan pazarının yeniden açılabileceğini söyledi.

“VAN’DA İLK VAKA TUŞBA İLÇESİNDE”

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Canlı hayvan pazarları bakanlık nezdinde yaklaşık bir ay önce kapatıldı. Kapatılma nedeni ise SAT-1 tipi şap hastalığı. İlk olarak Hakkari’nin Derecik ilçesinde çıktı, daha sonra birkaç şehre yayıldı. Biz de bunlardan biriyiz. Van’da da Tuşba ilçesindeki bir mahallede tespit ettik.” dedi.

“HASTALIK SÖNÜMLENME NOKTASINDA”

Tuba’daki vakadan sonra yeni vakalar gördüklerini belirten Şimşek, “Van’daki şap hastalığı şu an sönümlenme noktasında. Ama hayvan pazarlarını bakanlık genel olarak kapattığı için biz şu an müdahale edemiyoruz. Kentteki durum izlendikten sonra değerlendirmeler iller bazında olacak. Daha sonra Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararlarıyla açılıp açılmama yönünde adım atılacak.” ifadelerine yer verdi.

“VAN’DA HASTALIKTAN HAYVAN ÖLÜMÜ OLMADI”

Bazı ilçelerde hastalığın tespit edildiğini vurgulayan Şimşek, “Tuşba’dan sonra bazı ilçelerimizde hastalığı tespit ettik ve o bölgeler için karantina işlemi uyguladık. İlk etapta canlı hayvan pazarının değil, hayvan hareketliliğinin açılması planlanıyor. Ardından pazarlar açılacak. Çok şükür bu süreçte Van’da şu ana kadar kurumumuza bildirilmiş hiçbir hayvan ölümü olmadı. Ne küçükbaşta ne de büyükbaşta. En güzel yanı da bu oldu. Vatandaşlarımız herhangi bir kayıp ve zarar yaşamadı.” dedi.

“NUMUNE ALINAN HER YERDE KARANTİNA UYGULADIK”

Şimşek, “Biz öncelikle saha taramaları yapıyoruz. Hayvan pazarlarında da defalarca denetim yaptık. Daha sonra bakanlığımız ülke genelinde pazarları kapatınca biz de buna uyarak kapattık. Tespit ettiğimiz odaklarda, bildirilen vakalarda numune alıyoruz. Numune alma gerekçesi zaten hastalığın teşhis edildiği anlamına gelir. Aynı zamanda gözlem yapıyoruz. Teşhis koyuyoruz. Yani rastgele hayvanlardan değil, belirti gösteren hayvanlardan numune alıyoruz. Numune aldığımız anda karantina uyguluyoruz. Van’da görülen vakalardan bir-iki tanesi büyükbaş, altı civarında ise küçükbaşta tespit ettik.” diye konuştu.

VAN’A ÇOK SAYIDA AŞI GÖNDERİLDİ

Talep üzerine Van’a çok sayıda aşının gönderildiğini belirten Şimşek, “Her seferinde 300–350 bin doz küçükbaş aşısı gönderildi. Biz de uyguladık. Çok şükür geldiğimiz noktada sorunu çözmek üzereyiz gibi görünüyor. Bu süreçte 1 milyon küçükbaş, 150 bin büyükbaş hayvan aşılandı. Hastalık olmayan bazı bölgelerde aşı yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

“HASTALIK İNSANLARA VEYA DİĞER HAYVANLARA BULAŞMAZ”

Hastalığın bulaşma durumundan da bahseden Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şimşek, insanlara bulaşmadığını vurgulayarak, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları etkiliyor ama diğer hayvanlara bulaşmaz. İnsanlara da bulaşmaz.” dedi.

Van’daki besiciler, hastalıkla ilgili olumlu seyri dikkate alarak hayvan hareketlerinin yeniden başlaması ve canlı hayvan pazarlarının açılması yönünde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyor.