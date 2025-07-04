Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024 yılına ait yabancılara verilen çalışma izni verilerini paylaştı. Türkiye genelindeki istatistiklerin yanı sıra illere ve cinsiyete göre veriler de raporda yer aldı.

Bakanlığın resmi verilerine dayanan bu istatistiklere göre 2024 yılında, Türkiye’nin iş gücü piyasasında toplam 300 bin 850 yabancı istihdam edildi.

Bunun 87 bin 361’i kadın olurken, 213 bin 491’i ise erkek olarak kayıtlara geçti.

Van’da yabancılara verilen çalışma izin sayıları da, kadın ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilerek raporlandı. Bu verilere göre Van’da 75 yabancı uyruklu kadın, 74 yabancı uyruklu erkeğin çalıştığı bildirildi.

Van’da toplam 149 yabancı uyruklunun çalıştığı açıklandı.

Van, Malatya ve Elazığ’dan sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nde yabancıların en fazla çalıştığı 3. İl oldu.