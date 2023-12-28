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Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanıyor. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde çığ riski de bulunuyor.

Meteoroloji, Van için buzlanma ve don uyarısı ile çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don olayına ilişkin yaptığı uyarıda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ tehlikesine ilişkin de şöyle bir uyarı yayımladı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”