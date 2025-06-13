Meteorolojik verilere göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında Van ve Hakkâri illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25

Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 31

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 22

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 29

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26