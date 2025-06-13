Meteorolojik verilere göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında Van ve Hakkâri illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25
Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 31
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 22
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32
Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 29
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 32
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 30
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 28
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26