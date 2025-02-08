Meteoroloji Van ve bölge illeri için bugün beklenen hava durumu verilerini yayımladı. Van’ın bazı ilçeleri için kar yağışı beklenirken, meteoroloji önemli uyarılarda bulundu.
HANGİ İLÇELERDE KAR BEKLENİYOR?
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün Van’ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji, Van ve bölge illeri için yaptığı uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.
ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI
Meteoroloji çığ tehlikesine karşı da tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Yapılan uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.
VAN’DA BUGÜN NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?
İpekyolu: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 3 derece
Tuşba: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 3 derece
Edremit: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 3 derece
Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 4 derece
Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık -4 derece
Çaldıran: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık -5 derece
Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 5 derece
Erciş: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 2 derece
Gevaş: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 1 derece
Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 3 derece
Muradiye: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 1 derece
Özalp: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık -5 derece
Saray: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık -3 derece