Meteoroloji Van ve bölge illeri için bugün beklenen hava durumu verilerini yayımladı. Van’ın bazı ilçeleri için kar yağışı beklenirken, meteoroloji önemli uyarılarda bulundu.

HANGİ İLÇELERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün Van’ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, Van ve bölge illeri için yaptığı uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Meteoroloji çığ tehlikesine karşı da tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Yapılan uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA BUGÜN NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?

İpekyolu: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 3 derece

Tuşba: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 3 derece

Edremit: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 3 derece

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 4 derece

Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık -4 derece

Çaldıran: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık -5 derece

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 5 derece

Erciş: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 2 derece

Gevaş: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 1 derece

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı en yüksek sıcaklık 3 derece

Muradiye: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 1 derece

Özalp: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık -5 derece

Saray: Çok bulutlu, en yüksek sıcaklık -3 derece