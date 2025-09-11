İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bireysel silahlanmayla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce kent genelinde bir yılda gerçekleştirilen operasyonlarda 185 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 16 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser, AA muhabirine, bireysel silahlanma ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bireysel silahlanma sonucunda meydana gelebilecek kasten yaralama, öldürme, iş yeri kurşunlama ve yağma gibi olayları engellemek için çalışma yürüttüklerini belirten başkomiser, bu yıl il sınırlarında 15 uzun namlulu tüfek, 89 tabanca, 55 av tüfeği, 26 kuru sıkı tabanca, 1030 uzun namlulu tüfek fişeği ve 2 bin 522 tabanca fişeğinin geçirildiğini, konuyla ilgili 16 kişinin tutuklandığını kaydetti.