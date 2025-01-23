Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada ülkeye yasadışı yollarla giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle C.A., E.A., H.A. ve E.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli C.A., Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, E.A., H.A. ve E.T., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.