Ramazan Bayramı boyunca çeşitli noktalarda hizmet vermeyi sürdüren fırınlar, bugün de nöbet sistemiyle ekmek çıkarmayı sürdürecek.

Vanlılar, bayramın 3. Gününde nöbetçi olacak fırınları merak ediyor.

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından edinilen bilgilere göre Van’da bayramın 3. günü açık olacak fırınların listesi şu şekilde;

3. GÜN AÇIK FIRINLAR

1-Mistarım Unlu Mamülleri- Sıhke caddesi hacı hidayet cami yanı

2-Özberk ekmek fırını- Hacıbekir caddesi

3-Sarmaşık ekmek fabrikası- Kale yolu

4- Uyaş ekmek fabrikası- Karşıyaka Beşyol

5-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye mahallesi

6- İbrahimoğlu- Yenimahalle demirköprü

7- Kampüs taş ekmek- Erciş yolu

8-Hacıoğlu ekmek fabrikası- Şerefiye mahallesi

9-Ekmek Dünyası – Karşıyaka Mah., Yaşar 2. Sokak

10-Sahil Ekmek Fabrikası – İskele Cad. sonu

11-Gölbaşı Unlu Mamülleri – Gölbaşı Cad.

12- Kampüs Taş Ekmek- Erciş yolu

13- Başak Taş Ekmek – Gölbaşı Cad.

14-Mirzaoğlu Ekmek Fabrikası – Doğu Cad., Vali Tahir Paşa İlköğretim Okulu yanı

15-Balka Taş Ekmek – Hafiziye Mah., Eski Cezaevi Cad.

16-Salkım Taş Ekmek – Yeni Mahalle 12. Sokak

17- Çağdaş Ekmek – Edremit Yeni TOKİ

18- Ekmek Diyarı Evleri – İpekyolu

19- Altın Odun Ekmek – Erek Dağı Cad.

20- Özpulatlar taş ekmek-Cumhuriyet mahallesi