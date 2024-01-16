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Etüt Van Projesi'ne katılan ve yapılan deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler, Vali Ozan Balcı tarafından düzenlenen bir programla ödüllendirildi.

Programa öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da katıldı.

Vali Ozan Balcı, başarılı olan öğrencileri tek tek tebrik ederek, çeşitli nasihatlerde bulundu. Öğrencilere başarı belgesi ile birlikte kitap ve çeşitli hediyeler veren Vali Balcı, başarıda emeği olan öğretmenleri de kutladı.

Van'ın eğitim alanındaki projeleri kapsamında önemli bir adım olan Etüt Van Projesi, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesini de sağlıyor.