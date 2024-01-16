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Evde bakım aylıklara hesaplara yatırılmaya başlandı...

Müjde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerin hesaplara yatırıldığını söyleyerek; bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını da hatırlattı.

"Aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz"

Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"2023’te toplam 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık"

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek, aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023’te toplam 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Öte yandan, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında artarak, hak sahiplerinin hesaplarına 7 bin 608 TL olarak yatırılacak.

Evde bakım aylığı almak için gerekli şartlar

Evde bakım aylığı için bireyin yüzde 50 ve üzerinde engelli olması gerekiyor. Aranan şartlar içerisinde raporun içinde yer alan "ağır engelli" bölümüne "evet" cevabının verilmesi büyük önem taşıyor.

Bireyin engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı, yaşlı, hasta ve muhtaç olan kişilere değil, onların bakımını üstelenen yakınlarına veriliyor. Başvuru, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılıyor.

Evde bakım parası almak için aranan şartlar sağlanmadan, hasta bakım parası almanız mümkün değildir. Bu şartların tamamını sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlar şöyle:

Engelli bakım maaşı alabilmek için öncelikle bir devlet hastanesinden engelli raporu almanız gerekmektedir. Bu raporunuz sonucunda, "Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Var, Belirgin Düzeyde Özel Gereksinim Var(BÖGV) ve Özel Koşul Gereksinimi Var" ifadelerinden biri mutlaka geçmelidir. Hasta günlük hayatını devam ettirecek yeterliliğe sahip olmamalı. Zaruri ihtiyaçları olan yemek yeme, banyo yapmak ve yürümek gibi temel ihtiyaçlarını tek başına gideremiyor olmalıdır.

Yukarıda ki şartları ve bazı özel şartları taşıyan kişiler evde bakım parası almaya hak kazanacaktır.

Gerekli evraklar

Bakıcı olacak kişinin kimlik fotokopisi

Heyetten alınmış ağır engelli raporu

Bakıcı olacak kişinin ve engellinin son 6 ayda çekilmiş 3 adet fotoğrafı

Bakıcı olacak kişinin eğitim durumunu gösteren belge

Bakıcı olacak kişinin vasi olduğuna dair mahkeme kararı

Eğer engellinin anne babası boşanmış ise boşanmaya dair mahkeme kararı