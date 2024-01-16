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Van’da kar yağışının ardından kapanan yerleşim yeri yollarını açma çalışmaları sürüyor. Ayrıca şehir merkezinde de kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Bazı caddelerin trafiğe kapatılarak kar temizleme çalışmaları yapılması trafik akışını olumsuz yönde etkilerden, bazı noktalarda yoğunluk yaşanmasına sebep oluyor.

Kar yağışının ardından Van kent genelinde 671 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmalar sonucunda 644 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, geriye kalan 27 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray ilçesinde 6, Başkale ilçesinde 8, Erciş ilçesinde 1, Gevaş ilçesinde 4, Gürpınar ilçesinde 3 ve Tuşba ilçesinde 1 olmak üzere 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı. Belediye ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarına devam ediyor.