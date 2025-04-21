AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, DEM Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin olarak AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan paylaşımda; “Şüphesiz ki bu ziyaret Van için çok büyük önem arz etmektedir. Bu ziyaretin gerçekleşmesiyle ilimizde bulunan hiçbir siyasi parti arasında ayrım yapılmaksızın Van’ımızın geleceği öncelenerek, düşüncesi, ideolojisi, vizyonu ve misyonu ne olursa olsun, ilimizdeki tüm siyasi partiler arasında birlik ve beraberliğin tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu anlayışla geçen hafta içerisinde iki siyasi partiyi ziyaret eden AK Parti Van İl Teşkilatı, bugün de hem bu programları kapsamında hem de DEM Parti Grup Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle geçmiş olsun ziyaretini gerçekleştirdiler” denildi.

DEM Parti Teşkilatı tarafından nezaketle karşılanan AK Parti Van heyeti sıcak bir çay eşliğinde sohbet edip barış ve huzur mesajı verdi.

ARVAS: DOSTANE BİR ŞEKİLDE ELİMİZİ UZATIYORUZ

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas; “’Biz kapımızı da gönlümüzü de herkese açtık, isteriz ki bu şehirde yaşayan herkes de kapısını gönlünü herkese aralasın ve bu kenti yaşanabilir kılsın. Şehrimiz doğası ve kültürüyle dillere destanken, bu şehirde hemen hemen herkes birbiriyle akraba, hısım, komşu ve dostken, şehrimizin huzurunun bozulmasını nasıl göz ardı edebiliriz. Bizlere düşen asıl görev şehirde barışı, huzuru ve güvenli bir ortamı tesis etmek, kardeşane bir yaşam sürdürmek ve özgürce siyaseti ifa etmektir.

Siyaset bir yarış meselesidir, memlekete hizmet etme meselesidir, hepimiz şehrimizin hizmetine talibiz ve bu süreçleri güven içerisinde geçirmeliyiz. Biz bugün dostane bir şekilde elimizi uzatıyor, şehrimizin ve gençlerimizin geleceği için sorunsuz bir yol izleyelim ve hangi siyasi parti olursa olsun, şehrimize birlikte hizmet edelim diyoruz. İnanıyoruz ki, DEM Parti Van il teşkilatı ve DEM partiye gönül vermiş vatandaşlarımız da bizimle aynı düşüncelere sahiptir” dedi.

AK Parti Teşkilatını güler yüzle karşılayan DEM parti heyeti adına konuşan Eş Başkan Veysi Dilekçi, TBMM meclis başkan velkili DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı rahatsızlıktan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, AK Parti Van İl Teşkilatının geçmiş olsun ziyaretini çok anlamlı bulduklarını, başlatılan süreci desteklediklerini ve arkasında olduklarını ifade etti.

Eş Başkan Gülşen Kurt ise, AK Parti heyetine ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, “DEM Parti Grup Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diyerek ziyareti sonlandırdı.