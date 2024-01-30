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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın öncülüğünde başlatılan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ve 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturacak olan ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ isimli proje kapsamında kadınlar için söyleşi programı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Van Gölü Toplantı Salonunda düzenlenen söyleşide İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Söyleşide ayrıca iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, ailede sevgi ve saygı gibi konularda önemli bilgiler verildi.



Yapılan söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterirken, programın sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, katılımlarından dolayı İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ’a teşekkür etti.