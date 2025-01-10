Japonya Türkiye Büyükelçi Mazlahatgüzar Yardımcısı Tahara Koji, Japon heyeti, DEM Parti Eşgenel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, Japonya Yardım ve Kurtarma Derneği (AAR JAPAN) ve davetlilerin katılımıyla Edremit ilçesi Fidanlık Parkında Atsushi Miyazaki Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) açılışı yapıldı.

Türkiye’de birinci derece deprem bölgesinde yer alan Van aynı zamanda kış aylarında çığ, yoğun kar yağışı ile bahar aylarında sel ve taşkın riski taşıması nedeniyle afetlere karşı yüksek risk taşıyor. Bu riskler göz önünde bulundurularak inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi’ne, 2011 Van Depremi sırasında yardım çalışmaları yürütürken yaşamını yitiren Japon afet gönüllüsü Atsushi Miyazaki’nin adı verildi. Söz konusu Afet Koordinasyon Merkezi, bugün yoğun katılımlı açıldı.

ZEYDAN: DEPREMLERİ ENGELLEYEMEYİZ FAKAT ÖNLEMLER ALABİLİRİZ

Programda açılış konuşması yapan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, “Bizler seçilir seçilmez sevgili başkanımız ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte depremin etkilerini en aza indirecek bir çalışma gerçekleştirmek istedik.” dedi.

Zeydan, “Depremleri engelleyemeyiz fakat depremin etkilerini en aza indirecek önlemler alabiliriz. Bu açıdan Afet İşleri Daire Başkanlığımızı hemen güçlendirdik ve Afet Koordinasyon Merkezi kurma kararı aldık. Önceki dönem Eş Başkanımız Bekir Kaya ve Hatice Çoban tarafından yapılan bu binayı hemen Afet Koordinasyon Merkezine dönüştürme kararı aldık. Burası bir akademi görevi de görecek, küçük yaşlardan başlayarak toplumun bütün kesimlerine burada bilinçlendirici, bilgilendirici, eğitim ve farkındalık yaratma adına çeşitli etkinlikler düzenlenecek.” ifadelerine yer verdi.

Koordinasyon Merkezinin sadece Van’a değil diğer illere de afet durumlarında destek sağlayacak şekilde kurulduğunu belirten Zeydan, “Özellikle acil müdahale ekipleri ve gönüllü ekiplerin eğitimleri başta olmak üzere sadece Van ve ilçelerini değil, diğer bütün illeri de kapsayan çok kapsamlı, teknik altyapısı güçlü, telsiz haberleşme teknik donanımı yüksek bir afet koordinasyon merkezi kurduk. Burada kurduğumuz koordinasyon merkezine 2011 yılındaki depremde Van halkıyla dayanışma için bulunan ve buradaki depremde yaşamını yitiren yardım gönüllüsü sevgili Atsushi Miyazaki’nin adını verme kararı aldık. Van halkı olarak ve Türkiye halkı olarak her zaman uluslararası dayanışmada büyük emek gösteren Japonya halkına ve özellikle Atsushi Miyazaki vefası ile bu halka uzattığı iyilik elini hiçbir zaman unutmadığımızı ve hiçbir zaman unutmayacağımızı, Van halkının her zaman Miyazaki‘ye ve Miyazaki’nin şahsında Japonya halkına minnet duyduğunu göstermek, vefa ve minnet borcu olarak biz buranın adını Atsushi Miyazaki Afet Koordinasyon Merkezi olarak kurduk.” şeklinde konuştu.

ŞEDAL: DEPREMLERDEN ÇIKARDIĞIMIZ DERS BÖYLESİ BİR MERKEZİ AÇMAMIZA VESİLE OLDU

Kentleri afetlere karşı dirençli hale getirirken aynı zamanda betonlaşmadan da kurtarmak istediklerini belirten Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, “Bugün sevgili Atsushi Miyazaki’nin ismini verdiğimiz afet koordinasyon merkezimizin açılışı için buradayız. 2011’de yaşanan şiddetli deprem sonucunda 600’den fazla canımızı kaybetmiştik. Onlardan biri de sevgili Atsushi Miyazaki, Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir’di. Depremlerden çıkardığımız ders böylesi bir merkezi açmamıza vesile oldu. Biz de bu merkezin birçok boyutuyla çalışmalarını yürütmeyi hedef koyduk. Depremlerle mücadele ederken kentleri afetlere karşı daha dirençli hale getirmek ve daha ekolojik bir mücadelede bulunmanın perspektifini önümüze koymak, kentlerimizi betonlaşmadan kurtarabilmek, kentlere nefes aldırmak, afetlerle mücadele etmenin en temel sebepleridir. Bir diğer taraftan kentleri dirençli hale getirirken afetlere karşı toplumsal zihniyet değişim dönüşümü de sağlamak istiyoruz.” diye konuştu.

ŞENGEL: ÖNLEM ALMAK ÖNCE YEREL YÖNETİMLERE DÜŞÜYOR

Türkiye Belediyeler Birliği’ni temsilen İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel de yaptığı konuşmada, “2020 yılında İzmir’de yaşamış olduğumuz depremle birlikte hepimizin şahit olduğu 6 Şubat‘ta yaşamış olduğumuz deprem ve Van’ın 2011 yılında yaşamış olduğu deprem hepimize dayanışma ile ve önceden alabileceğimiz önlemlerle afetleri en aza indirmek için mücadele etmeyi öğretti. Önlem almak önce yerel yönetimlere düşüyor ve yerel yönetimlerin kıymeti bu tip durumlarda çok anlaşılıyor. Bu anlamda değerli başkanlarımıza bu kıymetli yerin açılışı ile ilgili olarak atmış oldukları adımlar için çok teşekkür ediyorum. Bir yerel yönetimci olarak çok teşekkür ediyorum ve gördüğüm o ki sadece Van’a değil bütün bölgeye hitap edebilecek kadar altyapısı sağlam bir koordinasyon yapılmış.” dedi.

JAPON TEMSİLCİ: BUNUN TÜRKİYE VE JAPONYA ARASINDA BİR İLİŞKİ KURACAĞINA İNANIYORUM

Atsushi Miyazaki’nin ailesini temsilen açılışta konuşan Japonya Yardım ve Kurtarma Derneği (AAR JAPAN) temsilcisi Konako Ono Miyachi, “Bunun Türkiye ve Japonya arasında bir ilişki kuracağına inanıyorum, Van’da açılışı gerçekleştirilecek afet koordinasyon merkezine Atsushi Miyazaki adının verileceğini, Miyazaki ailesine ilettik.” ifadelerini kullandı.

AAR JAPAN üyesi Konako Ono Miyachi ile Van halkına teşekkür mesajı gönderen Atsushi Miyazaki’nin annesi de şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumu aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen hala hatırladığınız ve anmaya devam ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim.”

KOJİ: AİLELERE TAZİYELERİMİ İLETİYORUM

Japonya Türkiye Büyükelçi Mazlahatgüzar Yardımcısı Tahara Koji yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “2011 yılında Türkiye ve Japonya büyük depremlerle sarsıldı. Japonya’yı vuran Doğu Japonya depreminde 15 binden fazla insan hayatını kaybetti, maalesef Van’da da 600’den fazla insan hayatını yitirdi. Van depreminin ardından 9 Kasım’da meydana gelen büyük bir artçı sarsıntı da, kentte kurtarma ve yardım çalışmaları yürüten Japon STK mensubu Atsushi Miyazaki’nin aralarında bulunduğu 37 kişinin daha hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu vesileyle her iki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletmek isterim.”

HATİMOĞULLARI: DEPREM DEĞİL, İNSANI ÖLDÜREN BİNADIR

Açılışta konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “Sadece deprem değil Van ve bütün bölge aynı zamanda çığ tehlikesi ile karşı karşıya, yoğun kar yağışı, yağmurlar da doğal afetleri oluşturan etkenlerden. AKOM’un sadece Van’a değil bütün bölgeye hizmet edecek olması da bütün bölgemiz için oldukça önemli bir iş. Bizler şunu çok iyi biliriz; deprem değildir insanı öldüren binadır, ihmaldir. Bunu yakın zamanda 6 Şubat’ta Maraş merkezli depremde, 20 Şubat’ta Hatay merkezli depremde hep birlikte çok acı bir şekilde deneyimledik…” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Atsushi Miyazaki Afet Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı ve katılımcılar tarafından gezildi.