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Van’da özellikle hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu birçok yerleşim yerinin yolu yeniden açılırken, 91 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor.

Bahçesaray ilçesinde 5 mezra yolu, Başkale ilçesinde 5 mahalle, 6 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 5 mahalle, 2 mezra yolu, Çatak ilçesinde 1 mahalle, 10 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle, 2 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle yolu, Gürpınar Hoşap-Güzelsu’da 3 mahalle, 6 mezra yolu, Gürpınar Kırkgeçit’te 5 mahalle, 10 mezra yolu, Özalp ilçesinde 15 mahalle, 11 mezra yolu olmak üzere 39 mahalle ve 52 mezra yolu, toplamda 91 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kapalı olan yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.