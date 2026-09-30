Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Van AB Bilgi Merkezi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu gerçekleştirdi. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü düzenlenen etkinlik, saat 17.00’de Van Ticaret ve Sanayi Odası önünden başladı. Programa; Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl de katılarak bisiklet turuna destek verdi. Katılımcılar, belirlenen güzergâh boyunca pedal çevirerek Sahil Yolu üzerindeki Mehmet Uzun Parkı’na ulaştı.

Her yaş grubundan vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştirilen etkinlikle, kent içinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli hâle getirilmesi ve çevreci ulaşım seçenekleri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. Bisiklet turunda aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2026 yılı teması olan "Herkes İçin Hareketlilik" mesajına dikkat çekildi. Bu yıl "Kuşaklar Arası Adalet" yaklaşımıyla gerçekleştirilen kampanyada; çocuklardan yaşlılara, engelli bireylerden ailelere kadar toplumun tüm kesimleri için güvenli, erişilebilir ve uygun maliyetli ulaşım imkânlarının önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik kapsamında, kentlerde alınan ulaşım ve kamusal alan kararlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek kuşakların yaşayacağı şehirleri de doğrudan etkilediği vurgulandı. Yürünebilir kentlerin oluşturulması, bisiklet kullanımının artırılması ve toplu taşımanın herkes için erişilebilir hâle getirilmesinin sürdürülebilir kent yaşamının önemli unsurları arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Van AB Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turuna TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, Bisikletliler Derneği, Rekvan Raiders, Van Bisikletliler Topluluğu ve Urartu Doğa Kulübü destek verdi. Gerçekleştirilen etkinlikle Van’da çevre dostu ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılması, bisikletin günlük ulaşımın bir parçası hâline getirilmesi ve daha güvenli, erişilebilir ve yaşanabilir bir kent konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.