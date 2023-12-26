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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “18 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 81 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.