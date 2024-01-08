Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van’da 8 bine yakın delege 3’ü kadın 12 Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı, 275 İlçe belediye eş başkanı ve 500’ü aşkın meclis üyesi için sandık başına gidecek.

Van’da DEM Partiye toplam 123’ü kadın olmak üzere 787 kişi aday adaylık başvurusu yaptı. Belediye meclis üyeliği için 500, ilçe belediye eş başkanlığı için 152, büyükşehir belediyesi için ise 12 kişi kayıtlara geçti.

Dem Partisi’nde Van’da Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediye eş başkanlığı ve meclis üyeliğine başvuran 787 aday adayı için 13-14 Ocak’ta ön seçim yapılacak.

VAN VE 13 İLÇEDE SANDIKLAR KURULACAK

Van’da merkez ilçeler için sandık kurulurken diğer tüm ilçelerde aynı gün sandıklar kurulacak. -

ADAY ADAYLARINDA 50+1 ARANACAK

Söz konusu seçimlerde oyların yarısından fazlasını alan (Yüzde 50+1) kimsenin olmaması halinde, 13-14 Ocak tarihlerinde yeni bir ön seçim oylaması yapılacak. İlk turda yapılan seçimde en fazla oyu alan ilk iki sıradaki adaylar bu seçimde yarışacak.

KİMLER OY KULLANACAK?

Daha önceki seçimlerde sadece belediye eşbaşkanları için oy kullanılıyordu. Ancak bu kez yapılacak ön seçimlerde, aynı zamanda il genel meclis ve belediye meclis üyeleri için de oy kullanılacak.

Kimlerin adayların belirlenmesinde oy kullanıp kullanmayacağı merak konusu. Parti üyeleri, yöneticiler ve aktif çalışanların yanı sıra kentteki sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, odalar ve derneklerin yöneticileri de ön seçimlerde oy kullanabilecek. Kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla geniş bir yelpazeyle adaylar belirlenecek.