İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet tüfek, 3 adet bıçak ve 57 fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 643 şahıs yakalanmış, 194 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA