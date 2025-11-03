Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 101 bin 65 şahsın sorgusunun yapıldığı ve 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekipler 7 bin 984 aracı kontrol etti, 214 araca cezai işlem uyguladı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah, 2 kilogram uyuşturucu madde ve 8 bin 898 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kayıp olarak aranan 3 şahıs bulunurken, 56 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı. Kolluk kuvvetlerinin ilçe genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak için yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi" denildi.