Muradiye Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Firari suçlular için çember daralmaya devam ediyor. Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Aranan Şahıslara Yönelik" yapılan çalışmalar neticesinde; "Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahıs polis ekiplerimizce yakalanarak Patnos L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen kahraman polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA