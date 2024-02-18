AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Van Uygulama Oteli’nde düzenlenen Proje Lansman Toplantısı’nda projelerini açıkladı. Van'da son zamanların en büyük sorunu haline gelen ulaşıma değinen Arvas, "Trafiği Çile Olmaktan Çıkarıyoruz" mottosuyla 4 yeni köprülü kavşak yapacaklarını belirtti.

4 Yeni köprülü kavşak

Van'ın ulaşımını çözme sözü veren Arvas, "Belediyeciliğimiz döneminde kent trafiğini rahatlatacak acil eylem planı çerçevesinde Semaver Kavşağı, Beşyol Valilik Kavşağı, Sebze Hali Kavşağı, İki Nisan-Eski Cezaevi Sokak Kavşağı bölgelerini kapsayan 4 adet köprülü kavşak hizmete alacağız" ifadelerine yer verdi

250 km yeni yol ve yeni bulvarlar

Kentin trafiğini rahatlatmak için yeni yol ve yeni bulvarlar açacaklarını belirten Arvas, "Belediyeciliğimiz döneminde Kent merkezinde mevcut yolların yetersiz olması sebebiyle, kent trafiğini rahatlatacak 250 km alternatif yeni yollar ve bulvarlar açacağız. Ayrıca şehrin farklı noktalarında açık ve kapalı otoparklar inşa ederek Van trafiğine nefes aldıracağız." şeklinde konuştu.